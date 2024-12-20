Беговое сообщество «5 верст» Электростали отметит первый день рождения

В эту субботу, 21 декабря, движение «5 верст» отпразднует свой первый день рождения в парке «Авангард», сообщает пресс-служба администрации горокруга Электросталь.

Целый год участники каждую субботу собирались в парке, чтобы вместе пробежать или пройти 5 км. За это время было проведено 55 стартов и не пропущено ни одной субботы.

Организаторы приглашают разделить этот праздник вместе: даже если вы еще никогда не приходили бегать, день рождения — отличный повод присоединиться к дружной и позитивной компании.

В субботу всех участников будет ждать зажигательная разминка, дружеская пробежка по нарядному лесопарку, авторская открытка-токен на память о финише и душевное вкусное чаепитие в кругу беговых друзей.

Точка сбора — около павильона «Парки Подмосковья». Сбор состоится в 8:15–8:20, далее пройдет разминка в 8:40 и предстартовый брифинг в 8:45. Старт забега в 09:00.

Также в этот день с 10:00 до 11:00 для гостей состоится праздничная программа, чаепитие, лотерея с призами, танцы и музыка.

Участие бесплатное. Чтобы результаты были зафиксированы в протоколе, необходимо зарегистрироваться на сайте «5 верст Электросталь Авангард» по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.