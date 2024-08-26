Baza: захватившие ИК-19 под Волгоградом содержались в разных отрядах

Захватившие заложников в исправительной колонии в Волгоградской области арестанты находились в разных отрядах. Они специально могли нарушить режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию, сообщает Baza .

На сотрудников ИК-19 напали в кабинете начальника колонии Андрея Девятова. Среди арестантов, которых доставили на дисциплинарную комиссию, были четверо спланировавших нападение на колонию. Это Рустамчон Наврузи, Назирчон Тошев, Шобдулкаримхон Каримов и Шохижахон Сайфиев.

По предварительной версии, они специально нарушили режим, чтобы вместе в одно время оказаться в кабинете начальника колонии. Она была назначена на утро 23 августа.

В состав дисциплинарной комиссии входили четыре сотрудника, в том числе сам начальник колонии. Также в административном здании было пять охранников, которые следили за заключенными, ожидавшими свою очередь. На комиссию всех арестантов заводили по одному человеку.

Следователи выясняют, досматривались ли заключенные перед походом на комиссию, и как именно они пронесли оружие в административное здание.

Арестанты захватили колонию в Волгоградской области 23 августа. В результате нападения четверо сотрудников ИК-19 погибли, еще четверо получили ранения.