Baza: сотрудников МЧС Москвы переводят на усиленный режим службы

Сотрудников МЧС Москвы переводят на усиленный режим службы. Он продлится с 26 августа по 9 сентября, сообщает Baza .

Усиление предполагает перевод сотрудников на трехсменный график, ввод резервных смен, выставление караулов. Кроме того, меры по усилению вводятся и в отношении техники.

Она должна быть готова к работе. Так, к примеру, стоянка пожарной техники, находящейся в боевом расчете и резерве, за пределами пожарного депо не допускается.

Во время усиления сотрудники обязаны каждый час обходить территорию частей МЧС. Они должны проверить в том числе все подвалы, чердаки, подсобные помещения и даже оконные решетки. Ответственные должностные лица обязаны дежурить на рабочих местах круглосуточно.

Также были опубликованы кадры одной из мер усилений. На видео очевидцы запечатлели свыше десятка пожарных рукавов. Они расположены возле Московского нефтеперерабатывающего завода.