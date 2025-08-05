Baza: подрядчик «Роскосмоса» неумело скрыл данные белым квадратом

В ракетно-космической корпорации «Энергия» — подрядчике «Роскосмоса» — из-за западных санкций скрыли информацию белым прямоугольником в документах, но его можно удалить, сообщает Baza .

Открыть всю необходимую информацию может кто угодно в любой программе для просмотра PDF.

В корпорации хотели скрыть в отчете данные о руководстве и контрактах, так как опасались санкций. При этом работники РКК просто наложили белый прямоугольник на информацию, оставив пустые страницы. Такая графика легко убирается в «два клика».

В июле РКК «Энергия» возглавил новый генеральный директор Игорь Мальцев. Корпорация входит в «Роскосмос».