База для отдыха появится на месте заброшенного детского лагеря в Домодедове

Имущественный комплекс площадью 6,6 га близ села Успенское городского округа Домодедово был заброшен с конца 1990-х годов и теперь осваивается инвестором. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Земельный участок принадлежал Российскому институту интеллектуальной собственности при Роспатенте. Здесь шло строительство детского лагеря, но так и не завершилось.

«Территория была передана в муниципальную собственность. Администрация провела большой комплекс мероприятий по вовлечению комплекса в хозяйственный оборот, поиску инвестора с подходящим проектом», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В этом году новый собственник снес недостроенные объекты, вывез весь накопившийся за 25 лет мусор и уже приступил к строительству базы отдыха.

На территории установят дома разной конфигурации и тематики, обустроят смотровые площадки, зоны отдыха, проведут благоустройство ландшафта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.