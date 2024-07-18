Батюшка развеял мифы о поведении в церкви

Батюшка Алексий: в храме есть определенные правила, которых нужно придерживаться

Священник Алексий рассказал, что нельзя делать в церкви, чтобы развеять заблуждения россиян касательно правил поведения в храме. В первую очередь, по его словам, в церкви нельзя шуметь, сообщает «ФедералПресс» .

«Церковь не является местом строгих запретов, однако есть определенные правила, которых нужно придерживаться», — объяснил батюшка.

В храме нужно избегать громких разговоров и смеха, так как такое поведение препятствует общению верующих и священнослужителей с Богом.

Еще одним важным правилом является контроль за поведением детей: им не следует бегать и кричать. Лучше воздержаться от посещения храма с маленькими детьми, если они не способны вести себя спокойно.

Женщинам рекомендуется соблюдать определенный дресс-код: носить на голове платок и выбирать скромную одежду, избегая откровенных нарядов и коротких юбок. Брюки в церкви, однако, уже не считаются нарушением. Мужчины также должны быть одеты прилично.

Нахождение в церкви в состоянии алкогольного опьянения и богохульство запрещены.

Также недопустимо делать фотографии со вспышкой внутри храма, так как это может отвлекать других прихожан.