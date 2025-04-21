Бастрыкин заинтересовался буллингом и избиением мальчика-кадета в Москве

Председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в Telegram-канале пожаловалась одна из женщин, проживающих в Москве. Она рассказала, что ее 13-летнего внука обижают и избивают в кадетском классе одной из столичных школ, сообщает пресс-служба СК РФ.

С февраля 2025 года одноклассники регулярно избивают мальчика в кадетском классе одной из школ в районе Фили-Давыдково в Москве. Из-за сверстников ребенок получил травму уха.

В марте 2025 года подростку бросили в голову ботинок, из-за чего у него была травмирована голова. Мать мальчика регулярно жалуется на происходящее руководству общеобразовательного учреждения, однако никаких действий не предпринимается.

Известно, что классный руководитель унизила ребенка на глазах у всего класса. Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», мальчик начал учиться в кадетском классе полтора года назад. Он перевелся туда, чтобы набраться мужественности, но почти сразу подвергся буллингу. Затем мальчика начали избивать одноклассники. Семья планирует перевести ребенка в другое учебное заведение.