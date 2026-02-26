Бастрыкин взял на контроль ситуацию с протекающей крышей в Выксе

сегодня в 18:39

СК расследует нарушение прав жильцов дома на улице Красные Зори в Выксе

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей дома в Выксе, где уже целых шесть лет протекает крыша, сообщает ИА «Время Н» .

Речь идет о многоквартирном доме 2016 года постройки на улице Красные Зори. По данным Информационного центра СКР, в здании на протяжении шести лет протекает кровля.

Во время осадков квартиры затапливаются. В помещениях появляется плесень, происходят отключения электроэнергии. Ранее подрядная организация проводила ремонт крыши, однако проблему это не решило.

Суд обязал компанию выполнить реконструкцию крыши и утеплить вентиляционные каналы. До настоящего времени работы не проведены. По данному факту возбуждено уголовное дело.

