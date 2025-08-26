Бастрыкин поручил помочь в спасении альпинистки Наговициной

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оказать помощь в спасении российской альпинистке Наталье Наговициной, застрявшей со сломанной ногой в горах Киргизии, сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ появилось обращение сына альпинистки к Бастрыкину. Михаил Наговицин попросил оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы в целях подтверждения факта, что Наталья жива.

Глава СК России поручил следователям совместно с МИД России и МЧС России принять все необходимые меры для оказания помощи с целью спасения Наговициной, застрявшей с травмой в киргизских горах.

Исполнение поручения находится на личном контроле Бастрыкина. Следователи проводят процессуальную проверку по факту произошедшего.

47-летняя опытная альпинистка Наталья Наговицина с 12 августа застряла на высоте около 7,2 км на пике Победы. Россиянка уже две недели находится там со сломанной ногой. Из-за тяжелых погодных условий шансов на спасение альпинистки становится все меньше. Многие предполагают, что она погибла без еды, воды и в порванной палатке.