Бассейн во Фрязине откроют 1 сентября после летнего техобслуживания

Бассейн во Дворце спорта «Олимп» города Фрязино откроют для посещения 1 сентября после летнего техобслуживания. Бассейн находится по адресу: ул. Комсомольская, дом № 19, сообщает пресс-служба администрации округа.

Этим летом сотрудники «Олимпа» провели масштабные работы по замене и обслуживанию оборудования, тщательно очистили чашу бассейна, провели ремонт насосного оборудования бассейна, а также провели генеральную уборку в раздевалках и всех помещениях спортивного объекта. Все готово к новому сезону.

В физкультурно-оздоровительном комплексе города Фрязино на завершающей стадии находится очистка чаши бассейна. Особое внимание было уделено электрооборудованию. В рамках летнего техобслуживания сотрудники провели полную проверку электрооборудования, установили новые выключатели и обновили электрику там, где нужно. Безопасность и надежность превыше всего.

Приходите на тренировки по плаванию или просто зарядиться энергией в бассейн «Олимпа» с 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.