сегодня в 22:19

Башню Трампа в Нью-Йорке оцепили на фоне ударов США по Ирану

Силовики оцепили подходы к башне американского президента Дональда Трампа в Нью-Йорке на фоне ударов Израиля и США против Ирана, сообщает РИА Новости .

Полиция и службы безопасности перекрыли подходы к зданию, выставив заграждения.

Людей, похожих на сотрудников, работающих в здании, пропускают, зевак и туристов — направляют в обход.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства.

По данным CNN, удары была направлены на руководителей Ирана, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Посольство России рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль «до нормализации обстановки».

