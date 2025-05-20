Барсуки в Москве стали скрытными соседями жителей мегаполиса
Фото - © Эдуард Кислинский / Фотобанк Лори
Московские барсуки нашли способ жить в условиях мегаполиса, осваивая парки и иные общественные пространства, пишет «Царьград».
Москва продолжает удивлять: среди шумных магистралей и жилых кварталов сохранились уголки дикой природы, где обитают барсуки. Эти осторожные звери успешно приспособились к жизни в столичных лесах благодаря системной работе департамента природопользования. Они обитают в спелых лесах, оврагах и на холмах, создавая сложные подземные норы с множеством входов и выходов.
Барсуки ведут ночной образ жизни и осторожны, благодаря чему их трудно заметить. Перед зимней спячкой они активно накапливают жир, питаясь разнообразной пищей, включая грибы и мелких грызунов.
Москва защищает этих животных через охрану лесов, запрет на застройку и мониторинг численности, что демонстрирует заботу о сохранении природы в городской среде.