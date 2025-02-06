Бармен раскрыл секрет освежающего безалкогольного коктейля

Для приготовления освежающего безалкогольного коктейля дома потребуются клубничное или малиновое пюре, ананасовый и лимонный сок, тоник и мандарин, сообщил РИАМО бармен, 10-кратный чемпион России, чемпион мира по флейрингу и классике, основатель коктейльной студии BarShow Place Александр Родоман.

«Во-первых, я считаю, что можно поиграть с цветовой гаммой. Например, чтобы получить насыщенно-красный оттенок, можно использовать клубничное или малиновое пюре. Добавить немного ананасового сока, чтобы слегка его смягчить — не делать слишком вырвиглазно. Затем лимонный сок, сверху тоник и в конце выдавить пару долек мандарина», — рассказал Родоман.

Он отметил, что получится очень интересный коктейль — освежающий, витаминный и по-настоящему необычный.

«Если говорить о коктейлях, будь то алкогольные или безалкогольные, то здесь важно понимать основные схемы их приготовления. Например, если взять классическую формулу с тремя компонентами, то основа составляет примерно 5 частей. Это может быть алкогольная или безалкогольная база — зависит от предпочтений», — рассказал бармен.

По его словам, далее идет сладкая составляющая — сироп, ликер или что-то подобное — обычно 2 части. И, наконец, 3 части — кислая составляющая: лимонный, апельсиновый или грейпфрутовый сок. Это создает баланс вкуса.

6 февраля отмечают Международный день бармена, в России его празднуют с 2009 года. Дата совпадает с днем католического святого Аманда, который считается покровителем виноделов, торговцев, пивоваров, барменов и рестораторов.