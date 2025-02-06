Бармен назвал грубую ошибку, из-за которой коктейли получаются невкусными

Главная ошибка при приготовлении коктейля — это нарушение баланса. Надо понимать, в какой вкус вы хотите сделать уклон, сообщил РИАМО бармен, 10-кратный чемпион России, чемпион мира по флейрингу и классике, основатель коктейльной студии BarShow Place Александр Родоман.

«Нужно понимать, хотите ли вы сделать напиток с уклоном в сладость или в кислинку. Например, если любите ананасовый сок или джин, то стоит учитывать эти предпочтения. Новичкам лучше не использовать больше 5 ингредиентов в своих экспериментах», — сказал Родоман.

По его словам, принято считать, что мужчины воспринимают от 3 до 4 компонентов, тогда как женщины могут различать от 5 до 7 — вкус, аромат, оттенки. То есть для мужчин коктейли должны быть проще и понятнее, а для женщин — более изысканные и сложные в комбинациях.

«Если говорить о базовых ингредиентах, которые стоит держать дома, чтобы быстро приготовить коктейль, то алкогольная база может включать 5 крепких напитков: водку, ром, джин, текилу и виски. Этого достаточно для создания множества классических коктейлей. Также полезно иметь несколько сиропов — 3-5 видов, например, клубничный, сахарный, гренадин, маракуйя или даже зеленый банан», — рассказал бармен.

Родоман пояснил, что кислая составляющая — это лаймы, лимоны, грейпфруты, мандарины. Они помогают сбалансировать вкус, как в кулинарии, где даже в хлеб иногда добавляют и соль, и сахар для гармонии.

«Если хочется приготовить коктейль большого объема, так называемый long drink, тогда в состав можно добавить газированную воду или соки. Такие коктейли менее крепкие, но позволяют дольше наслаждаться напитком, оставаясь в хорошем самочувствии», — заключил эксперт.

6 февраля отмечают Международный день бармена, в России его празднуют с 2009 года. Дата совпадает с днем католического святого Аманда, который считается покровителем виноделов, торговцев, пивоваров, барменов и рестораторов.