Барби распяты на крестах: в Сети испугались жуткой находки на барахолке в США

Пользователь Reddit показал прибитых к крестам кукол Barbie с барахолки в США

Житель США решил посетить уличную распродажу и увидел там целую коробку с куклами от компании Barbie, которые были прибиты к крестам. Американец сфотографировал находку и выложил ее на портал Reddit, сообщает Life.ru .

На кадрах изображены с десяток кукол от популярной компании, которые продавались на барахолке. Руки распятых игрушек обагрены, судя по всему, под цвет крови — на них видна краска красного цвета.

Пользователь отметил, что коробку с распятыми Барби предлагали купить за 15 долларов.

Некоторые из комментаторов на Reddit всерьез испугались фото и призвали юзера не посещать такие барахолки. Другие же отметили, что 15 долларов за целую коробку — выгодная цена, поскольку поодиночке таких кукол продают за 10-20 долларов.