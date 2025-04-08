Баннеры с номером 8 и надписью «The Gr8» появились на вокзале Вашингтона

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Union Station в Вашингтоне украсили баннерами в честь рекорда Овечкина

Вашингтон продолжает праздновать историческое достижение российского хоккеиста Александра Овечкина. На следующий день после установления рекорда фасад главного железнодорожного вокзала города — Union Station — украсили специальные баннеры в честь капитана «Кэпиталз», сообщает RT .

На здании размещены три масштабных баннера с изображением Овечкина: композиция из букв G, R и цифры 8, образующие фирменное прозвище хоккеиста «The Gr8» (Великая Восьмёрка).

Инициатива принадлежит клубу «Вашингтон Кэпиталз», опубликовавшему фотографии в соцсетях

Этот жест стал продолжением чествования Овечкина, установившего накануне новый рекорд НХЛ.

Ранее в честь достижения российского форварда изменили подсветку здания Capital One Arena, а фанаты устроили овацию во время матча.