Банкротство не спасет от суда тех, кто намеренно жил не по средствам

Верховный суд РФ четко обозначил позицию: злоупотребление кредитами для финансирования дорогостоящего образа жизни не является основанием для списания долгов через банкротство, пример привело РИА Новости .

Яркой иллюстрацией стал случай бывшего банковского сотрудника, который сознательно выбрал путь финансовой недобросовестности.

Получая стабильно высокую зарплату (около 200 тыс. рублей ежемесячно), он активно пользовался кредитными продуктами, тратя средства на предметы роскоши — от дизайнерской одежды до VIP-услуг. Когда наступил момент платежей по обязательствам, должник не просто уволился, но и демонстративно отказался от поиска нового места работы, сразу инициировав процедуру банкротства.

Судебная коллегия, изучив банковские выписки, зафиксировала систематические траты на явно избыточные потребности.

«Доходы заемщика объективно позволяли покрывать базовые жизненные потребности и обслуживать кредиты, но он сознательно выбрал стратегию уклонения от обязательств», — констатировали в Верховном суде.

Эта принципиальная позиция формирует важный прецедент для всех, кто рассчитывает на «легкое» банкротство после жизни в долг.