Банкет, отель и бассейн: блогер Никита Серовски сыграл роскошную свадьбу на Алтае

Блогер Никита Серовски потратил около 12 млн рублей на свадьбу на Алтае

Онлайн-предприниматель и блогер Никита Серовски потратил порядка 12 млн рублей на свою роскошную свадьбу на Алтае, сообщает SHOT .

Только на декор к данному событию пара потратила 1 млн рублей. Также они заплатили за роскошный банкет на 70 человек, проживание в отеле стоимостью 1,8 млн рублей.

В гостинице звездные гости, среди которых были Артем Чекалин, Ксения Бородина и т. д., остановились на четыре дня. В отеле им предоставили бани, бассейн с подогревом, просторную террасу с лежаками и видом на Катунь, тренажерный зал, ресторан KLEVER.

Еще у молодоженов были траты на перелеты, трансфер до отеля, визажиста, организатора и многое другое. Платье невесте купили за 430 тыс. рублей.

При этом пара расписалась в начале июля, но свадьбу сыграли в августе.