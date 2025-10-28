Банк России запустил бесплатный онлайн-курс по финансовой грамотности

Банк России представил новый образовательный ресурс для повышения уровня финансовой грамотности населения. Бесплатный онлайн-курс «Практичные финансы: от знаний к действиям» ориентирован на взрослых пользователей и доступен для всех желающих. Чтобы пройти обучение, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти опрос. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Обучение организовано в виде 9 увлекательных интерактивных модулей, каждый из которых посвящен важным аспектам управления финансами. Обучающимся предстоит разобраться в ключевых принципах финансового планирования, научиться эффективно распоряжаться своими средствами и избегать рисков при взаимодействии с рынком финансовых услуг.

Курс позволит лучше ориентироваться в надежных инструментах накопления капитала, познакомит участников с основными понятиями налоговой системы, а также расскажет о том, как заранее позаботиться о доходах на пенсии.

Занимаясь по своему индивидуальному графику, участники смогут изучать модули в произвольном порядке и выбрать комфортный темп освоения материала. По завершении курса слушатели получают цифровой сертификат, подтверждающий успешное прохождение программы.

