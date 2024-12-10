Баня или коттедж: Россиянам ответили, где лучше и дешевле отметить Новый год

Чтобы встретить Новый год в Москве с минимальными затратами, эксперты рекомендуют заранее планировать расходы на праздник, особенно в клубах, банях, загородных домах и апартаментах. По словам продюсера Сергея Дворцова, стоимость празднования в клубах варьируется: средние заведения предлагают вечер за 20 тысяч рублей с человека, в то время как в дорогих клубах эта сумма может достигать 150 тысяч, сообщае т Life.ru .

«Что касается цен на билеты, они обычно складываются из программы, то есть шоу. Выступление звезд, световое шоу или другое. Полностью концепция шоу-программы, где участвуют различные артисты, звезды российской эстрады и не только — не раскрывается», — отметил эксперт.

Цены на билеты зависят от артистов и представлений, и могут составлять 20-40 тысяч рублей, без учета напитков. Отдых в бане обойдется в 10 тысяч рублей в общественном заведении и до миллиона — в частной.

В провинциях аренда бань на Новый год стоит от 15 до 50 тысяч. А вот для аренды загородного коттеджа необходимо бронировать места заранее, поскольку лучшие варианты заканчиваются к декабрю.

Долгосрочная аренда может стартовать от 100 тысяч рублей, в то время как квартира в столице на новогоднюю ночь будет стоить от 8 до 15 тысяч. Эксперты посоветовали не откладывать бронирование, так как к праздникам цены поднимутся значительно.