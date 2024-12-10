Баня или коттедж: Россиянам ответили, где лучше и дешевле отметить Новый год
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Чтобы встретить Новый год в Москве с минимальными затратами, эксперты рекомендуют заранее планировать расходы на праздник, особенно в клубах, банях, загородных домах и апартаментах. По словам продюсера Сергея Дворцова, стоимость празднования в клубах варьируется: средние заведения предлагают вечер за 20 тысяч рублей с человека, в то время как в дорогих клубах эта сумма может достигать 150 тысяч, сообщает Life.ru.
«Что касается цен на билеты, они обычно складываются из программы, то есть шоу. Выступление звезд, световое шоу или другое. Полностью концепция шоу-программы, где участвуют различные артисты, звезды российской эстрады и не только — не раскрывается», — отметил эксперт.
Цены на билеты зависят от артистов и представлений, и могут составлять 20-40 тысяч рублей, без учета напитков. Отдых в бане обойдется в 10 тысяч рублей в общественном заведении и до миллиона — в частной.
В провинциях аренда бань на Новый год стоит от 15 до 50 тысяч. А вот для аренды загородного коттеджа необходимо бронировать места заранее, поскольку лучшие варианты заканчиваются к декабрю.
Долгосрочная аренда может стартовать от 100 тысяч рублей, в то время как квартира в столице на новогоднюю ночь будет стоить от 8 до 15 тысяч. Эксперты посоветовали не откладывать бронирование, так как к праздникам цены поднимутся значительно.