Bangkok Bank требует от иностранцев долгосрочную визу для открытия счета
Крупнейший коммерческий банк Таиланда, Bangkok Bank, ввёл новые требования для открытия депозитных счетов иностранными клиентами, сообщает РБК.
Согласно обновлённой политике, теперь необходимо наличие долгосрочной визы — изменения связаны с усилением борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.
Ранее ТАСС сообщал о случаях блокировки счетов некоторых российских клиентов банка. Одной из пострадавших оказалась женщина, оформившая карту через посредников полтора года назад во время безвизового пребывания в Таиланде. В отделении ей не объяснили причину блокировки, но предупредили о возможном закрытии счёта с выдачей средств наличными.
При этом массовой блокировки счетов россиян не наблюдается — у некоторых карты продолжают работать.
«Возможно, очередь ещё не дошла, или банк использует неизвестный нам алгоритм отбора», — предположил один из собеседников агентства.
Bangkok Bank подчеркивает, что клиенты, столкнувшиеся с проблемами при транзакциях, могут обратиться за помощью через официальные каналы. Однако для тех, кого система пометит как «подозрительных», обязательной станет личная явка в отделение для верификации.
Эти меры отражают глобальный тренд на ужесточение финансового контроля, особенно в отношении иностранных клиентов. Владельцам краткосрочных виз теперь придётся искать альтернативные варианты банковского обслуживания в Таиланде.