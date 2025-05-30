Bangkok Bank требует от иностранцев долгосрочную визу для открытия счета

Согласно обновлённой политике, теперь необходимо наличие долгосрочной визы — изменения связаны с усилением борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.

Ранее ТАСС сообщал о случаях блокировки счетов некоторых российских клиентов банка. Одной из пострадавших оказалась женщина, оформившая карту через посредников полтора года назад во время безвизового пребывания в Таиланде. В отделении ей не объяснили причину блокировки, но предупредили о возможном закрытии счёта с выдачей средств наличными.

При этом массовой блокировки счетов россиян не наблюдается — у некоторых карты продолжают работать.

«Возможно, очередь ещё не дошла, или банк использует неизвестный нам алгоритм отбора», — предположил один из собеседников агентства.

Bangkok Bank подчеркивает, что клиенты, столкнувшиеся с проблемами при транзакциях, могут обратиться за помощью через официальные каналы. Однако для тех, кого система пометит как «подозрительных», обязательной станет личная явка в отделение для верификации.

Эти меры отражают глобальный тренд на ужесточение финансового контроля, особенно в отношении иностранных клиентов. Владельцам краткосрочных виз теперь придётся искать альтернативные варианты банковского обслуживания в Таиланде.