«Балет без границ» ждет пользователей VK

С 1 по 3 ноября пользователи трех платформ VK — «Одноклассники», «ВКонтакте» и Дзен — смогут наслаждаться уникальным контентом, посвященным искусству театрального танца, предоставленным ведущими музеями, театрами и артистами российского балета. Под хештегом #балетбезграниц зрителей ждут уникальные трансляции известных спектаклей, увлекательные закулисные истории и познавательные материалы о балетной профессии, сообщает пресс-служба ОК.

В проекте участвуют свыше 20 театров из различных уголков России. К ним относятся: Михайловский театр, Театр балета имени Леонида Якобсона, Челябинский театр оперы и балета, Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики, Театр балета Бориса Эйфмана, Нижегородский театр оперы и балета и многие другие. Поддержат инициативу гуманитарный просветительский проект «Культура.РФ», Государственный Эрмитаж и Русский музей.

Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут смотреть прямые эфиры балетных представлений от Астраханского, Башкирского и Бурятского театров оперы и балета.

На платформе Дзен читатели смогут ознакомиться с профессиональными статьями о балете, представленными на каналах театров, культурных проектов и авторов, включая Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, балерину Марию Хореву и искусствоведа Елизавету Красную, а также проекты «Уютная история» и «Бельэтаж это где?».

В сообществах проекта «Культура.РФ» в социальной сети «ВКонтакте» запланированы прямые эфиры трех балетных постановок: «Руслан и Людмила», «Дон Кихот» и «Спящая красавица». Кроме того, на странице будут размещены уникальные материалы, способствующие более глубокому пониманию и любви к балету: видео о спектаклях для детской аудитории и серия VK Клипов с краткими экскурсиями в мир изящных искусств.