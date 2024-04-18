Балерина Сомова в платье с разрезом взбудоражила соцсети снимками в откровенных позах

сегодня в 17:11

Балерина Наталья Сомова приняла участие в откровенной фотосессии и удивила фанатов. Звезда опубликовала новые снимки на своей странице в соцсети, сообщает Газета.ru .

Артистка предстала перед камерами в красном платье с глубоким разрезом, которое подчеркивает ее подтянутую фигуру. Также 40-летняя звезда оголила живот, ноги и приняла смелые позы.

Свой образ знаменитость дополнила черными туфлями-лодочками на шпильке. Балерине сделали аккуратную укладку и сдержанный макияж.

К слову, Наталья Сомова состоит в браке с Максимом Марининым, олимпийским чемпионом по фигурному катанию. По признанию спортсмена, жена постоянно восхищает его своей красотой и талантом.

Супруги воспитывают 11-летнюю дочь, которая увлекается художественной гимнастикой. Сомова подчеркивала, что девочка любит выступать на публике и находиться в центре внимания.