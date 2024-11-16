Балашихинский лицей отметил 75-летие

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале лицея на улице Дмитриева.

«От имени администрации округа и главы Балашихи поздравляю коллектив балашихинского лицея с 75-летием. За эти долгие годы вы прошли непростой, но невероятно плодотворный и благородный путь созидания и творчества. История вашей школы — это история тысяч судеб детей, выросших и ставших успешными специалистами и профессионалами своего дела. Город гордится всеми выпускниками», — сказала начальник управления по образованию администрации Балашихи Александра Зубова.



Она также вручила сотрудникам лицея почетные грамоты и поблагодарила педагогов за работу.

Для гостей праздника приготовили фильм о лицее, а также творческие номера.

Лицей активно сотрудничает с федеральным государственным бюджетным ВУЗами. За пять последних лет 86 человек завершили 11 класс с отличием и медалью «За особые успехи в учении». В 2023 году выпускник лицея Гринюк Илья стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.



«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.