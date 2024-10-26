Балашихинский конкурс рекомендовали в Министерстве просвещения

В министерстве просвещения высоко оценили конкурс «Мама, почитай мне, а я нарисую» из Балашихи, включив его в рекомендации ведомства, сообщили в пресс-службе округа.

Победители и призёры конкурса будут внесены в Государственный информационный ресурс об одарённых детях.

Конкурс, в котором участвуют дети и взрослые, существует около двух лет. Он возрождает традиции семейного чтения и задуман как средство, способное привлечь внимание жителей нашей страны к книгам и библиотекам. По словам одного из организаторов конкурса, представителя клубного сообщества Саввинской библиотеки Елены Алениной, конкурс цикличный и повторяется каждые три месяца.

«Теперь это не просто конкурс для читающих людей. Он направлен в нашем случае на выявление одаренных иллюстраторов книг. Так, конкурс расширил свои полномочия. Всех призываем попробовать свои силы в иллюстрации», — сказала Аленина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.