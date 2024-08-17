Балашихинские онкохирурги спасли пациентку с 1,5-килограммовой опухолью

За помощью обратилась 61-летняя женщина. По ее словам, в прошлом году она отметила рост правой молочной железы, но к врачам решила обратиться спустя год с болью и отдышкой. Повседневная жизнь стала для неё невозможной. После обследований у пациентки обнаружили филлоидную опухоль, которая занимала почти весь объем правой молочной железы. Ей назначили операцию.

«Мы удалили большую опухоль, притом сохранив саму молочную железу. По результатам гистологического исследования, опухоль оказалась доброкачественной, поэтому пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога по месту жительства», — рассказал врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Александр Белко.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают о важности своевременного обследования женского здоровья и диспансеризации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.