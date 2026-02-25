Балашиха заняла серебро в финале проекта «Тот самый физрук»

Балашиху на соревнованиях представили учитель физической культуры Норик Мкртчян и ученик школы №26 Александр Лапшин. За призовые места боролись 20 спортсменов из 10 команд Московской области.

Участникам предстояло пройти полосу препятствий из семи этапов в формате кроссфита. Итоговый результат каждой команды складывался из суммы баллов, набранных учеником и учителем на всех этапах.

«Сегодня здесь собрались сильнейшие участники этого направления. Нас ждет интересная и, самое главное, честная борьба. Пусть победит сильнейший», — сказал вице-председатель движения «Здоровое Отечество», двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Проект «Тот самый физрук» организовали движение «Здоровое Отечество» и Единая школьная лига Московской области. Инициатива направлена на популяризацию спорта и развитие командного взаимодействия между педагогами и учениками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.