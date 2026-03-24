Балашиха вышла в четвертьфинал Подмосковной лиги КВН

Команда «ПЛЮС ОДИН» из Балашихи прошла в четвертьфинал Официальной Подмосковной лиги КВН по итогам игры 1/8 финала, которая состоялась 23 марта в ДК «Балашиха». Студенты университета имени В. И. Вернадского заняли третье место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая игра 1/8 финала нового сезона объединила команды из Москвы, Балашихи, Луховиц, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Калининграда. Участники соревновались в конкурсах «Приветствие», «Импровизация» и «Перевоплощение». По итогам встречи в четвертьфинал вышли четыре команды, в том числе балашихинская «ПЛЮС ОДИН», набравшая 57 баллов.

В открытии сезона приняли участие глава городского округа Сергей Юров, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич и руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

«Это важное событие не только для Балашихи, но и для всего Подмосковья. Старт официального сезона стал результатом планомерного сотрудничества округа с «Планетой КВН». Сегодня в школьной лиге участвуют более 30 команд, и мы видим, как ребята развиваются и выходят на новый уровень», — сказал Сергей Юров.

Член жюри, актер Игорь Ознобихин отметил, что Балашиха становится одной из ключевых площадок Подмосковной лиги КВН, а местные команды уже представляют округ на более высоком уровне.

Игры проходят в рамках проекта «КиВиН-2026. Юбилей КВН — играем всей страной» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

