Балашиха провела акцию «Дорогая, ты права!» к 8 Марта

Праздничная акция «Дорогая, ты права!» прошла 6 марта в парке «Заречная» в Балашихе в преддверии Международного женского дня. Участники шествия дарили женщинам цветы и поздравляли с наступающим праздником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционную акцию организовали депутат Государственной думы Александр Толмачев и представители «Молодой Гвардии» Единой России. В рамках мероприятия они провели торжественное шествие по парку «Заречная» и вручили прохожим женщинам цветы к 8 Марта.

«Сегодня вместе с молодежью и Александром Романовичем мы собрались, чтобы поздравить дорогих женщин с замечательным весенним праздником — 8 Марта. Желаем им всего самого хорошего, светлого, доброго», — сказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Единой России Алексей Егоров.

Акция «Дорогая, ты права!» проходит в Балашихе уже шестой год подряд в преддверии Международного женского дня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.