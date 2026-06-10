Балашиха подписала соглашение с МГИМО-Мед о медклассах

Стратегическая сессия по проекту «Профильные медицинские классы Подмосковья» прошла 10 июня в гимназии № 1 имени А.В. Баландина в Балашихе. В мероприятии участвовали более 300 представителей школ региона и начальник управления по образованию округа Александра Зубова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гимназия № 1 стала опорной школой Московской области по реализации проекта. Учреждение более 25 лет готовит школьников по медицинскому профилю и сегодня выступает региональным центром компетенций в этом направлении. В Балашихе медицинские классы открыты уже в 13 образовательных организациях, а специалисты гимназии участвуют в разработке учебных программ и методических материалов для всего региона.

«Для нас это большая ответственность и признание многолетней работы коллектива. Мы готовы делиться накопленным опытом с коллегами из других муниципалитетов и помогать школам, которые только начинают развивать профильное медицинское образование», — отметила директор гимназии № 1 Анна Скоропупова.

Одним из ключевых событий стало подписание соглашения о сотрудничестве с МГИМО-Мед. Партнерство расширит возможности профориентации школьников, познакомит их с современными направлениями медицинского образования и поможет в выборе будущей профессии. Взаимодействие с вузом откроет для учащихся новые образовательные маршруты и перспективы трудоустройства в сфере здравоохранения.

В ходе стратегической сессии участники работали в группах, представляя позиции родителей, педагогов и вузов. Такой формат позволил определить основные запросы и выработать предложения по дальнейшему развитию проекта.

Ежегодно в гимназии открывают медицинский класс численностью 30–35 человек. В прошлом учебном году сформировали два профильных класса, новый набор начнется этим летом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.