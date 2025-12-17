Балашиха отправила пять тысяч новогодних подарков детям Донецка в декабре

Пять тысяч новогодних подарков, а также игрушки, канцтовары и теплые вещи передали детям военнослужащих и воспитанникам детского дома Донецка из Балашихи в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Нового года из Балашихи отправили гуманитарную помощь в Донецк. В передаче груза участвовали глава городского округа Сергей Юров, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, генеральный директор предприятия «Рубин» Игорь Ряпин и Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

В состав гуманитарной помощи вошли пять тысяч сладких подарков, мягкие игрушки, товары для творчества, канцтовары и теплые вещи. Груз собрали предприятия Балашихи, местное отделение ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и администрация округа.

Сергей Юров отметил, что Балашиха поддерживает военнослужащих, их семьи и социальные объекты Донецкой Народной Республики, а также передает новогодние подарки детям из Донецкого социального центра.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Актуальная информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.