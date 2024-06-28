Балашиха и Могилев стали городами-побратимами

Глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев подписали соглашение об установлении побратимских связей между Балашихой и Могилевом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сейчас, как никогда, важно сохранять и создавать новые крепкие дружеские отношения не только в рамках нашей страны, но и с соседями. Республика Беларусь всегда была для России братским государством. Безусловно, это важный шаг для наших городов. Могилев — промышленный город, а в Балашихе большое количество промышленных предприятий. Уверен, что наши взаимоотношения будут расти и развиваться», — сказал Сергей Юров.

Он также отметил, что у Балашихи и Могилева есть много точек соприкосновения для выстраивания культурных и экономических связей. В Московской области есть серьезный спрос на продукцию, которую производят в Беларуси. В Балашихе привлекаются новые инвесторы, поэтому данное подписание — начало долгого и плодотворного сотрудничества между городами и государствами.

В 2006 году было подписано соглашение между администрацией городского округа Балашиха и исполнительным комитетом города Могилева о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Сегодня Могилев имеет широкие международные контакты с городами Российской Федерации. Россия является основным экономическим и торговым партнером Могилева на протяжении многих лет.

После подписания соглашения об установлении побратимских связей делегация из Балашихи ознакомилась с образовательным и культурным потенциалом Могилева. Сергей Юров посетили современный детский сад № 118 в микрорайоне Спутник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.