Бал школьного спорта прошел в Подмосковье

сегодня в 17:54

В детской школе искусств города Видное состоялся бал школьного спорта Подмосковья, который собрал около 240 лучших спортсменов и педагогов. На торжественной церемонии были награждены победители и призеры физкультурно-спортивных мероприятий, прошедших в регионе в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Директор областного центра дополнительного образования и воспитания Юрий Макеев вручил награды победителям региональных этапов соревнований «ГТО-командный зачет», Всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам». Особое внимание уделили лауреатам и победителям регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов физкультуры и спорта, а также конкурса «Учитель здоровья России — 2024».

«Всего в спортивных мероприятиях Подмосковья принимают участие более полумиллиона школьников. На награждение приехали ребята почти из всех городских округов Московской области. В школах региона созданы спортклубы, есть свои спортивные команды. Спорт развивается в каждом уголке Подмосковья», — отметил Макеев.

Президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов также поздравил участников и вручил кубки и медали победителям региональных этапов «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр», соревнований «Олимпийская команда», а также Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.