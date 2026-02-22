«Бакшевская масляница» в Истре: почему власти запретили народные гуляния?

Администрация городского округа Истра не согласовала частным организаторам проведение фольклорно-туристического праздника «Бакшевская масляница» из-за игнорирования требований МВД, МЧС и медиков. Ежегодный праздник проводился с 1986 года.

Ранее в соцсетях и мессенджерах пользователи возмутились отменой традиционных народных гуляний «Бакшевская масляница», которые ежегодно собирают жителей столицы, Подмосковья и других регионов РФ.

Главным организатором мероприятия выступает житель Москвы Юрий Зорин. В августе прошлого года он обратился в администрацию Истры с просьбой позволить провести мероприятие на территории муниципалитета. Местные власти ответили Зорину, что при согласовании с полицией, МЧС и врачами «Бакшевская масляница» состоится.

С ноября правоохранительные органы пытались связаться с организаторами для обсуждения безопасности проведения мероприятия, однако установить контакт не удалось. 13 февраля полицейские приехали на место проведения праздника и выявили множество нарушений пожарной безопасности и санитарных норм, а также самовольный захват земли.

Кроме того, территория, на которой планировали провести «Бакшевскую масляницу» попадает в зону прилета беспилотников и работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Организовывать массовые скопления людей в подобных условиях без предварительного согласования — серьезный риск, который может привести к трагедии.

18 февраля организатору мероприятия Юрию Зорину вручили официальное предостережение из-за нарушения требований безопасности.

