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Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ

Бизнесмена Владислава Бакальчука будут проверять по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», сообщает SHOT .

Как уточняет «Лента.ру», проверка предпринимателя связана с его постом в соцсетях. В нем Бакальчук раскритиковал экономическую ситуацию в стране, возлагая ответственность на увеличение оборонных расходов РФ.

Он разместил пост 29 апреля, но его текст уже удален.

Сейчас Бакальчук владеет компанией «ВБ девелопмент».