Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ
Фото - © Ярослав Бабушкин, Анастасия Насонова, Ольга Зуева, Михаил Краснощеков, Денис Харитончик, Янис Трифонов. https://youtube.com/watch?v=md0FApMKEjY, CC BY 3.0/Wikipedia.org
Бизнесмена Владислава Бакальчука будут проверять по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», сообщает SHOT.
Как уточняет «Лента.ру», проверка предпринимателя связана с его постом в соцсетях. В нем Бакальчук раскритиковал экономическую ситуацию в стране, возлагая ответственность на увеличение оборонных расходов РФ.
Он разместил пост 29 апреля, но его текст уже удален.
Сейчас Бакальчук владеет компанией «ВБ девелопмент».