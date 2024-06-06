Бакальчук заявила, что влюблена в Санкт-Петербург

Основатель Wildberries Бакальчук: я все люблю в Петербурге

Основатель и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что она любит все места Санкт-Петербурга. На вопрос, в качестве кого она приезжает в Северную столицу, бизнесвумен заявила, что «чаще бывает по зову сердца», сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Бакальчук, ее привлекает архитектура города и дворцы. Создательница Wildberries также назвала Петербург «победой человеческого духа над обстоятельствами».

«У меня есть хороший друг. Он известный человек в Петербурге. И он мне как-то сказал: «Бойтесь Питера теплыми солнечными днями, он коварен, вы в него влюбитесь, а потом переедете сюда, и окажется, что все совсем не так», — рассказала Бакальчук.

Предпринимательница высказалась и о крупном пожаре на складе ее компании в Шушарах, который произошел в январе 2024 года.

По словам Бакальчук, происшествие оставило «рану на теле компании». Бакальчук также призналась, что январский пожар на петербургском складе Wildberries довел компанию «до паранойи».