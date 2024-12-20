Байкер и журналистка поженились через 30 лет после встречи
Российская пара с общим 30-летним сыном оформила официальные отношения
Российская пара с общим 30-летним сыном оформила официальные отношения после долгих лет встреч и расставаний, сообщает Telegram-канад Shot.
Любитель мотоциклов Стас и журналистка Юля познакомились в 1993-м на московском байкерском фестивале.
Девушка забеременела и родила в 1994 году, но официальных отношений пара не оформила из-за бытовых неурядиц, хотя мужчина и женщина поддерживали связь.
В 2024 году ставший бизнесменом в сфере рекламы Станислав сделал предложение Юле, которая занимается туризмом, и они наконец сыграли свадьбу.
Их сыну исполнилось 30 лет.