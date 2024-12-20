Байкер и журналистка поженились через 30 лет после встречи

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Российская пара с общим 30-летним сыном оформила официальные отношения после долгих лет встреч и расставаний, сообщает Telegram-канад Shot .

Любитель мотоциклов Стас и журналистка Юля познакомились в 1993-м на московском байкерском фестивале.

Девушка забеременела и родила в 1994 году, но официальных отношений пара не оформила из-за бытовых неурядиц, хотя мужчина и женщина поддерживали связь.

В 2024 году ставший бизнесменом в сфере рекламы Станислав сделал предложение Юле, которая занимается туризмом, и они наконец сыграли свадьбу.

Их сыну исполнилось 30 лет.