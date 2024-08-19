В городском округе Красногорск для жителей доступны 8 бахчевых развалов. Они будут работать до 1 ноября, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Развалы располагаются по адресам:

д. Гольево, ул. Центральная, вблизи автобусной остановки «Банк возрождение»;

ул. Вилора Трифонова, у д. 4;

ул. Братьев Горожанкиных, у д. 8;

ул. Кирова у д. 26;

ул. Вокзальная, у д. 25;

Ильинское шоссе, у д. 19;

пос. Ильинское-Усово напротив магазина продукты;

Красногорский бульвар, 23, корп. 1.

Бахчевые безопаснее приобретать именно в официальных точках. У продавцов таких точек должны быть медицинские книжки и единообразно оформленные ценники с печатью. Искусственный интеллект также привлечен к защите потребительских прав. Незаконную торговлю обнаруживают при помощи при помощи камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион». По закону, нарушители могут быть обязаны выплатить штрафы. Первоначально, продавцы могут столкнуться с штрафом в размере двух тысяч рублей за участие в незаконной предпринимательской деятельности в качестве физических лиц.

Более того, если у продавцов отсутствуют необходимые сопровождающие документы для продажи фруктов и овощей, они могут быть обязаны уплатить дополнительный штраф. В таких случаях размер штрафа может достигать до 2,5 тысяч рублей. Важно помнить, что соблюдение всех необходимых правил и требований при продаже продуктов питания является обязанностью каждого продавца.

В случае обнаружения незаконной торговли фруктами и овощами, контролирующие органы могут принимать дополнительные меры, вплоть до конфискации товаров и лишения лицензий на продажу. Поэтому важно соблюдать все законы и нормативы, чтобы избежать неприятных последствий и обеспечить законность своего бизнеса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.