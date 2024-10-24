Багреева: развитие города направлено на создание благоприятных условий для жизни

Развитие столицы направлено на создание благоприятных жизненных условий сейчас и для будущих поколений, а также соответствует современной урбанистической концепции «Здоровый город» (Urban Health). Об этом на форуме устойчивого городского развития Китайской академии наук рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Все решения правительства Москвы по развитию города направлены на создание благоприятных условий для жизни человека. Около 95% расходов бюджета столицы соответствуют целям устойчивого развития, при этом больше половины средств направляется на социальную сферу, включая образование, здравоохранение и социальную защиту населения», — сообщила Мария Багреева.

Одно из главных направлений создания «Здорового города» — климатическая повестка. Вынесение вопросов противодействия изменению климата на городской уровень важно для столицы. С этой целью Москва разработала инструментарий и провела 3 исследования климатической повестки 20 крупнейших мегаполисов мира, 20 городов стран БРИКС и 36 городов РФ с населением свыше 500 тыс. человек. В результате таких исследований столица оказалась среди мировых лидеров климатической повестки. Сильные стороны Москвы — развитие занимающих около половины площади мегаполиса зеленых пространств, эффективность транспортной системы и энергетика.

«В отличие от многих крупных городов Москва обладает собственными генерирующими мощностями, практически полностью покрывающими спрос на электроэнергию, а энергоснабжение города обеспечивается за счет природного газа — наиболее экологически чистого вида ископаемого топлива», — подчеркнула заммэра.

Она уточнила, что на московских ТЭЦ постоянно проводят модернизацию оборудования, повышают эффективность городской энергосистемы, также снижают экологическую нагрузку.

Крупные градостроительные объекты также соответствуют принципам устойчивого развития. За счет внедрения современных технологий новостройки, возведенные по программе реновации, обладают высоким классом энергетической эффективности. В целом свыше 47% московских новостроек имеют высокий класс энергетической эффективности А и выше. Такие дома потребляют на 60–70% меньше ресурсов в сравнении с домами нормального класса энергоэффективности D.

«Для удобства жителей и защиты окружающей среды столица активно развивает общественный транспорт, стимулирует электрификацию транспортной сферы, развивает прочие формы устойчивой транспортной мобильности. С 2021 года город перестал закупать дизельные автобусы, а в обозримой перспективе планируется полностью заменить их на электробусы. В прошлом году введены регулярные речные электросуда — уникальный проект не только для России, но и для всего мира», — рассказала Мария Багреева.

Концепция «Здоровый город» находит отражение в системном подходе правительства города к обеспечению своего устойчивого развития, а также полностью вписывается в каждое принимаемое Москвой решение.