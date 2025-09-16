Багреева: павильон «Экономика Москвы» в «Музеоне» посетили около 400 тыс гостей

Около 400 тыс. человек приняли участие в мероприятиях павильона «Экономика Москвы» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За полтора месяца работы в павильоне „Экономика Москвы“ прошло свыше 300 мероприятий для всех аудиторий — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов. Около 400 тыс. посетителей принимали участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях, смотрели прямые трансляции подкастов с экспертами и кинопоказы в лаундж-зоне, участвовали в играх и квизах. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира», — поделилась Мария Багреева.

Важной особенностью стала образовательная миссия площадки: каждая активность в павильоне — от детского игрового лабиринта и кинопоказов до мероприятий деловой программы и центральной игры «Экономикон» — была направлена на получение практических знаний об экономике и на развитие полезных навыков.

«Своими знаниями, опытом и советами о личных финансах, экономике, построении карьеры, запуске и ведении бизнеса, финансовой и кибербезопасности с гостями павильона поделились более 200 экспертов — известных экономистов, представителей органов государственной власти, предпринимателей, ученых, блогеров, писателей и журналистов. Благодаря комплексному подходу к программе каждый посетитель павильона смог получить знания, актуальные именно для него», — добавила заммэра.

Эксперты также приняли участие в записи более 100 выпусков подкастов «Экономика в деталях», которые можно послушать на всех популярных платформах.

«Такой высокий интерес со стороны как посетителей, так и экспертов показывает актуальность и востребованность просветительских проектов, которые помогают лучше ориентироваться в текущей экономической реальности. Важно, что люди открыты не только к получению новых полезных знаний, но и к тому, чтобы делиться ими с другими», — уточнила вице-мэр.

В подготовке деловой программы павильона приняли участие Банк России, Сбер, АО «Альфа-банк», ВТБ, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РЭШ и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал (https://www.sobyanin.ru/territoriya-buduschego-moskva-2030-itogi) павильон «Экономика Москвы» одной из главных образовательных площадок форума «Территория будущего. Москва 2030».