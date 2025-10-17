Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских объектов Москвы

Департамент экономической политики и развития Москвы провел актуализацию сборника нормативов затрат на эксплуатацию городских объектов (СН-2012), приведя их в соответствие с ценами на 1 октября 2025 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В сборнике СН-2012 собраны расценки на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту школ, поликлиник, парковок, дорог, парков, спорткомплексов, объектов культурного наследия и других городских объектов. Его применение существенно оптимизирует расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений, позволяет исключить необоснованные траты, обеспечивает равные условия для участников госзакупок», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что в итоге выигрывают и москвичи, которые получают благоустроенный город, отвечающий самым строгим стандартам.

В течение третьего квартала текущего года в документ были добавлены новые нормативы по стоимости работ по уходу за цветочными композициями и объемно-декоративными световыми конструкциями в столичных парках, а также по санитарному содержанию аптек. Помимо этого, была выполнена актуализация 390 показателей, касающихся эксплуатации объектов капитального строительства, куда в рамках политики импортозамещения включены новые российские материалы, технологии и оборудование.

Утвержденными в СН-2012 нормативами пользуются порядка 2,5 тыс. организаций — как городских заказчиков, так и коммерческих фирм. Они применяют эти показатели для расчета расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание различных объектов городского хозяйства. Пополнение сборника новыми стоимостными нормативами и их пересчет в актуальные цены производится каждый квартал.

Такой подход дает возможность учитывать инфляцию, устанавливать обоснованную стоимость работ, привлекать к их выполнению квалифицированных специалистов и использовать качественные материалы. С начала 2025 года в сборник СН-2012 было добавлено 216 новых нормативов, а более 900 были актуализированы.