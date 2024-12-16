Багреева: на платформе лучших практик «Смартека» размещено 195 практик столицы

Столица делится с регионами России своими уникальными и эффективными решениями, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Таким образом, на конец текущего года в базе платформы лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив появилось порядка 195 проектов столицы. На данный момент 88 столичных практик уже внедряются в 86 субъектах РФ.

«Это около 12% от общего числа представленных на портале региональных инициатив. Из них 20% практик направлено на развитие предпринимательства, 17% принято в сфере здравоохранения, по 16% приходится на социальную поддержку и образование. Широко представлены также московские решения в области муниципального управления и комфортной городской среды», — прокомментировала Багреева.

Платформа «Смартека» Агентства стратегических инициатив нацелена на обмен лучшими региональными практиками. Здесь они могут представить успешные кейсы и получить опыт от своих коллег.

Самыми востребованными в регионах решения столицы в области соцподдержки и образования: свыше 30 практик из этих направлений уже внедряются в субъектах страны. Также в числе наиболее популярных практик правительства Москвы на платформе — «Портал поставщиков», «Сборники „Алгоритмы для бизнеса“ и „Алгоритмы для самозанятых“ и „Молодежный форум „Наследие“.