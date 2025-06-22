Бабушка Ирины Шейк получила орден Отечественной войны II степени
Фото - © сайт «Летописи Сибая»
Бабушка известной супермодели Ирина Шейк в 19 лет добровольно ушла на фронт и была награждена орденом Отечественной войны II степени, сообщает РИА Новости.
Галия Шайхисламова служила разведчицей, прошла войну и прожила долгую жизнь. Галия Гайнисламовна скончалась в 2013 году на 91-м году жизни в башкирском Сибае.
Каждый год Ирина Шейк публикует фото своей любимой бабушки в соцсетях и поздравляет подписчиков с Днем Победы.
Орден Отечественной войны II степени вручали военнослужащим за проявленную в боях особую храбрость, стойкость и мужество.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сейчас 22 июня — это День памяти и скорби. В эту дату скорбят по тем, кто ценой собственной жизни защитил свободу Отечества. Война унесла жизни почти 27 млн человек.