Бабушка Ирины Шейк получила орден Отечественной войны II степени

Бабушка известной супермодели Ирина Шейк в 19 лет добровольно ушла на фронт и была награждена орденом Отечественной войны II степени, сообщает РИА Новости .

Галия Шайхисламова служила разведчицей, прошла войну и прожила долгую жизнь. Галия Гайнисламовна скончалась в 2013 году на 91-м году жизни в башкирском Сибае.

Каждый год Ирина Шейк публикует фото своей любимой бабушки в соцсетях и поздравляет подписчиков с Днем Победы.

Орден Отечественной войны II степени вручали военнослужащим за проявленную в боях особую храбрость, стойкость и мужество.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сейчас 22 июня — это День памяти и скорби. В эту дату скорбят по тем, кто ценой собственной жизни защитил свободу Отечества. Война унесла жизни почти 27 млн человек.