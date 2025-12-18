Баба-Яга и Леший провели новогодний праздник для детей в Лосино-Петровском

Развлекательная программа «Морковный снегобум» прошла 16 декабря в ДК поселка Биокомбината Лосино-Петровского городского округа. В мероприятии приняли участие Баба-Яга и Леший, которые устроили для детей необычные конкурсы и игры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начался с неожиданного поворота: вместо ожидаемых зайцев на сцене появились Баба-Яга и Леший. Сказочные персонажи взяли на себя роль ведущих и создали атмосферу веселой зимней сказки.

Баба-Яга поделилась с детьми секретами волшебства и научила их новогодним заклинаниям. Леший развлекал гостей шутками и поддерживал праздничное настроение.

Организаторы отметили, что благодаря необычным героям праздник стал ярким и запоминающимся. Участники получили заряд положительных эмоций и новые впечатления от зимних приключений.

