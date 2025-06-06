АЗС с новым форматом самообслуживания признаны лучшими в России по версии Минпромторга

Обновленный формат АЗС с дополнительными возможностями самообслуживания удостоен звания лучшего придорожного сервиса в стране. Эта победа присуждена в соответствующей номинации премии «Торговля России», учрежденной министерством промышленности и торговли РФ, сообщила пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть».

Уже более 120 станций сети в 12 регионах России перешли на новый формат. Его ключевая особенность — современные решения в организации клиентского сервиса.

На заправках установлены инновационные терминалы самообслуживания с удобным и понятным интерфейсом. Торговые залы спроектированы так, чтобы покупатели могли быстро выбирать и оплачивать топливо, а также товары из магазина и кафе. Вместо кассиров здесь работают консультанты, обеспечивающие индивидуальный подход. Такой формат позволяет ускорить обслуживание и уделять больше внимания каждому посетителю.

Кроме того, на премии Retail Week Awards 2025 эксперты отметили проект кофе-корнеров с бариста на АЗС как один из лучших в категории «Лучший покупательский опыт в ритейле».

Итоги отраслевых премий были объявлены в ходе «Недели российского ритейла» в Москве.