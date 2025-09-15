Автослесарь купил полицейскую форму и кошмарил самокатчиков в Кемерове

Кемеровские полицейские задержали местного автослесаря, который надел форму МВД, а затем начал «регулировать» движение самокатов и электровелосипедов на одном из бульваров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

В ходе мониторинга соцсетей правоохранители начали проверку по факту действий мужчины, который в форме сотрудника МВД разъезжал на велосипеде со светодиодами на бульваре Строителей и отвлекал водителей странным поведением и внешним видом.

Позднее 37-летнего нарушителя задержали. В ходе допроса мужчина признался, что приобрел полицейскую форму «для прикола» в спецмагазине, а затем отправился «кошмарить» самокатчиков.

В отношении местного жителя составили протокол по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Нарушителю грозят до 1,5 тыс. рублей штрафа и конфискация формы МВД.