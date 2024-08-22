сегодня в 16:09

Авторы из РФ могут поучаствовать в поэтическом конкурсе «Россия — земля моя!»

Московский межрегиональный поэтический конкурс «Россия — земля моя!» проводится с 2016 года департаментом нацполитики и межрегиональных связей города Москвы совместно с молодежной комиссией Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы, сообщают организаторы мероприятия.

Участниками конкурса могут стать как профессиональные, так и начинающие авторы в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от региона их проживания.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 октября 2024 года заполнить заявку по ссылке.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2024 года. Лучшие произведения войдут в специально изданный поэтический сборник.

Победители конкурса будут приглашены в Москву на финальный гала-концерт для награждения ценными призами (оплата транспортных расходов и проживания за счет организаторов конкурса).