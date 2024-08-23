Авторская разработка: ювелир из Крыма открыл технологию производства бронестекол

Такие бронестекла устанавливают для защиты военной техники — материал примерно в два раза легче стандартного и его проще менять. Стекло не пропускает пули из автоматов и пистолетов, а также способно выдержать и более крупные калибры.

Ночью с 15 на 16 августа в Севастополе отражали крупную атаку ВСУ. Гражданские объекты не пострадали. Позже стало известно об уничтожении 12 американских ракет ATACMS, которыми Украина хотела ударить по Крымскому мосту. Переправу через Керченский пролив перекрывали почти на 4 часа, закрыв для проезда автомобилей.