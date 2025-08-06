Автора стиха «На смерть Старовойта» выгнали из союза литераторов Курской области

Курскую поэтессу Ольгу Бредихину раскритиковали за стихотворение «На смерть Старовойта», назвав его «низкопробным» и «бездарным». Женщину выгнали из союза литераторов региона, сообщает Mash .

После смерти экс-губернатора Курской области и экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта поэтесса написала весьма противоречивое стихотворение, которое опубликовала на своей странице в соцсети.

После этого на женщину обрушилась волна критики. Члены городской литературной организации посчитали написанные Бредихиной строки «низкопробными с точки зрения художественного изложения». Также стих назвали «бездарным и клеветническим».

Коллеги поэтессы проголосовали за ее исключение из городской литературной организации. После этого Бредихину перестали звать на публичные читки, ей также запретили издаваться в журналах союза литераторов.

Позднее Ольга заявила, что стихотворение действительно вышло не таким лирическим. Она подтвердила, что там нарушены рифмы и подборы слов. Однако женщина не понимает, за что ее исключили из союза литераторов региона. Она собирается идти в суд, чтобы оспорить это решение.

Старовойт покончил жизнь самоубийством 7 июля. По одной из версий, он пошел на этот шаг из-за уголовного дела о мошенничестве и растрате. Мужчину подозревали в нарушениях при возведении фортификаций в Курской области.