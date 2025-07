Автор язвительных песен о войне, наркотиках и скаутах скончался в 97 лет

Том Лерер, математик по образованию и один из самых остроумных сатириков XX века, умер 7 июля в своем доме в Кембридже (штат Массачусетс). Ему было 97 лет. Об этом сообщил его друг Дэвид Хердер, пишет New York Times .

Лерер прославился в 1950–1960-х благодаря едким, часто шокирующим песням, которые он исполнял под фортепиано. Его творчество балансировало между чёрным юмором и социальной критикой: в его мире старики торговали наркотиками («The Old Dope Peddler»), скауты давали сомнительные советы («Be Prepared»), а влюблённые пели о взаимных издевательствах («The Masochism Tango»).

Лерер родился 9 апреля 1928 года в Нью-Йорке, в семье производителя галстуков. Уже в школе он проявил талант к математике и музыке, но вместо классики предпочитал бродвейские мюзиклы. В 18 лет он получил степень бакалавра в Гарварде, затем — магистра, но так и не завершил докторскую диссертацию.

Его первые песни, написанные для друзей, быстро стали популярны в университетской среде. В 1953 году он самостоятельно записал дебютный альбом «Songs by Tom Lehrer» — и разошёлся тиражом в полмиллиона копий, несмотря на почти полное отсутствие рекламы.

В 1960-х Лерер ненадолго вернулся к преподаванию, но затем написал сатирические номера для шоу «That Was the Week That Was», включая «Wernher von Braun» (о нацистском учёном в NASA) и «The Vatican Rag» (пародию на модернизацию Католической церкви), которая вызвала скандал.

После концерта в Копенгагене в 1967 году он окончательно оставил сцену, объяснив это тем, что «политическая сатира умерла, когда Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию мира». Позже он сочинял только детские песенки для образовательного шоу «The Electric Company».

В 2020 году Лерер отказался от прав на все свои тексты, разрешив использовать их бесплатно.

«Берите, что хотите, и не присылайте мне денег», — написал он на своём сайте.

До конца жизни он жил между Кембриджем и Санта-Крузом, где преподавал математику и мюзиклы. Детей у него не было.

«Моя цель — заставить людей смеяться, а не аплодировать. Если они аплодируют, значит, просто со мной согласны», — говорил Лерер. Его песни, балансирующие на грани цинизма и гениальности, остаются актуальными и сегодня.